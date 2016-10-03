Аналітики виявили в Google Play понад 400 шкідливих додатків: хакери знайшли спосіб обходити "радар-антивірус"

Про це повідомляє ZN.ua з посиланням на 4pda.

При цьому фахівці шукали специфічні шкідливі програми, наприклад, DressCode, яка приховує небезпечний код.

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Цей код активує скачування вірусу з мережі вже після установки програми на смартфон. Так зловмисники отримують доступ до всієї інформації, яка зберігається на пристрої. Крім того, аналітики приділили особливу увагу моду Grand Theft Auto V для гри Minecraft: Pocket Edition, який був викачаний більше 500 тисяч разів. Після завантаження та установки мод підключався до сервера зловмисників. Завдяки цьому шахраї могли віддалено підключатися до смартфону і перетворювати його в точку доступу для віддалених атак на безпровідні мережі і пристрої.

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Варто зазначити, що фахівці Google підтвердили розслідування цього епізоду і швидке видалення подібних об'єктів Google Play. Всього ж, на думку експертів TrendLabs, в Google Play може міститися більше трьох тисяч вірусних програм.

Хакери знайшли спосіб обходити радар-антивірус, вбудований в магазин, і, незважаючи на всі зусилля Google, продовжують завантажувати шкідливі програми. Раніше повідомлялося про те, що Google незабаром зможе визначити місце, в якому була зроблена та чи інша фотографія. Для цього співробітники компанії створили нейронну мережу, що отримала назву PlaNet, в базу даних якої було завантажено більше 90 мільйонів знімків із зазначенням місць, в яких вони були зняті.