Tesla показала світ "очима" автопілота (відео)

Під час поїздки система розпізнає сотні елементів на зображенні: дорожні розмітку та знаки, світлофори, пішоходів та інші автомобілі й навіть фон, що під час руху розмивається, пише видання N+1.

Всі електромобілі Tesla Motors випускаються вже з інтегрованим обладнанням для автопілота з 19 жовтня поточного року. До складу цього устаткування входять вісім камер кругового огляду з видимістю до 250 метрів, 12 ультразвукових датчиків, розташованих по периметру, і радіолокаційна станція переднього огляду.

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У Tesla Motors стверджують, що завдяки такому обладнанню автопілот електромобілів надійно працює в будь-яких погодних умовах. Камери використовуються автопілотом для «огляду» навколишнього простору. Інформація з камер поєднується з хмарою точок, що передаються радіолокаційної станцією і ультразвуковими датчиками. Всі поєднані дані обробляються автопілотом.

Як саме працює алгоритм розпізнавання та пріоритезації виявлених об'єктів, Tesla Motors не розкриває. На опублікованому відеозапису подвійна суцільна лінія на дорозі відзначається червоним, одна лінія — роздільник смуг, а також розмітка узбіччя виділяється фіолетовим.

Об'єкти у полі зору автопілот позначає синіми прямокутниками, а ті з них, які знаходяться на траєкторії руху машини, система позначає зеленими. Дорожні знаки позначаються автопілотом фіолетовими прямокутниками. Нарешті, розмиті в русі об'єкти система позначає зеленими штрихами.

У цілому, як видно з відео, автопілот працює поки з деякими недоліками. Зокрема, машина під управлінням автопілота пригальмувала перед двома бігунами на узбіччі і деякий час не обганяла їх. Крім того, автомобіль втратив кілька секунд, очікуючи пішоходів, які наближалися до дороги.