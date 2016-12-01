У США стартували продажі кросівок Nike, які самостійно зав'язують шнурки (відео)

У Нью-Йорку флагманські магазини компанії Nike (Nike SoHo і NIKE + ClubHouse) почали продаж кросівок моделі HyperAdapt 1.0. Саме ці кросівки самі зав’язують шнурки. Про це повідомляє Highsnobiety.

Наразі купити кросівки можуть лише ті, хто попередньо записався в чергу на придбання. З 20 грудня модель буде також доступна в магазинах фірми в Чикаго, Лос-Анджелесі і Сан-Франциско. Також їх можна буде придбати через додаток NIKE + для смартфонів.

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Одним з перших власників чудо-взуття став актор Майкл Бакарі Джордан і поділився відео розпакування взуття в своєму Facebook.

Ціна пари в роздріб у США - 720 доларів. Про те, коли кросівки надійдуть у продаж в інших країнах світу, поки не повідомляється.

Про початок виробництва кросівок HyperAdapt 1.0 з автоматичною шнурівкою було оголошено в березні 2016 року. Їх прототип був показаний в кінці минулого року і подарований Майклу Дж. Фоксу, виконавцю ролі Марті Макфлая в трилогії «Назад в майбутнє», який, за сюжетом, виявив таке взуття в 2015 році.