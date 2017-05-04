Маск поділився подробицями про новий кросовер Tesla

Глава компанії Tesla розповів, що Tesla Model Y побудують на абсолютно новій платформі. За словами Маска, таке рішення прийнято на прохання інвесторів компанії, пише TechCrunch.

Маск зазначив, що було вирішено відмовитися від перепрофілювання платформи Model 3 або Model S, тому розробка нового кросовера займе більше часу. Model Y, як очікується, досягне складальних ліній в 2020 році або в кінці 2019. З Model Y модельний ряд Tesla буде виглядати наступним чином: S, 3, X, Y.

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У компанії також мають намір відмовитися від схеми з використанням 12-вольтових батарей, яка зараз застосовується на всіх автомобілях Tesla. За словами Маска, перехід на нову систему дозволить істотно знизити кількість електричної проводки в машинах.

Маск впевнений, що Model Y дозволить після 2020 року збільшити продажі компанії до одного мільйона машин щорічно.