Ілон Маск розповів про плани з'єднати мозок з комп'ютером для "телепатії"

Глава компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск підтвердив, що працює над розвитком нейроінтерфейсів, які дозволять з'єднати комп'ютер з людським мозком.

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Технологія «Нейронне мереживо» повинна забезпечити певний симбіоз людського мозку і машин і згодом полегшити використання штучного інтелекту для підвищення мозкової активності, повідомляє TechCrunch.

Розробками займається компанія Neuralink. В першу чергу компанія збирається допомогти людям з серйозними травами мозку, з інсультами або онкологією. Neuralink планує вживляти людям електроди, які допоможуть у боротьбі з хворобою. Такий продукт збираються випустити вже через чотири роки, повідомляється в блозі Wait But Why.

Раніше Маск вже повідомляв, що до моменту створення діючого імпланта для людського мозку пройде не більше п'яти років.

Маск переконаний, що фундаментальна різниця між комп'ютерами і людьми полягає в тому, з якою швидкістю вони можуть спілкуватися. Люди здатні сприймати величезну кількість інформації візуально і на слух, але не можуть миттєво ділитися своїми думками один з одним.

Далі Neuralink хоче зайнятися створенням нейроінтефейсів, які підвищать продуктивність мозку і дозволять людям спілкуватися телепатично. Маск пояснив, що зараз мозок стискає інформацію до низької швидкості передачі даних на зразок мови або листа, але в майбутньому зможе передавати її прямо в мозок іншій людині. На створення такої технології, за розрахунками Маска, потрібно 8-9 років. Процес залежить від строків схвалення проекту владою і від результатів використання нейроінтерфейсів людьми з обмеженими можливостями.

Компанія Neuralink, як з'ясували журналісти The Wall Street Journal, була створена в Каліфорнії ще влітку 2016 року. В її статуті записано, що вона має намір займатися "медичними дослідженнями".