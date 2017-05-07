Євробачення-2017: вперше для охорони порядку буде задіяно унікальний гелікоптер (відео)

Вперше в Україні правоохоронці для охорони громадського порядку використовуватимуть три спеціально укомплектовані найсучаснішим обладнанням автомобілі та гелікоптер.

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Про це сьогодні повідомив заступник голови Національної поліції України Костянтин Бушуєв, передає прес-служба Нацполіції.

Поліція для фіксації та передачі інформації у режимі онлайн до Ситуаційних центрів Нацполіції використовуватиме два автомобілі, третій використовуватимуть нацгвардійці.

Під час проведення масових заходів автомобілі розміщуватимуться неподалік масового скупчення громадян. "Це дає можливість нам оперативно отримувати відео з тої чи іншої точки та аналізувати стан справ, а відповідно – приймати управлінські рішення щодо застосування сил та засобів, спеціальної техніки, та всього наявного ресурсу, який залучається до охорони громадського порядку", - зазначив Бушуєв.

Він додав, що автомобілі також оснащені технікою, яка має доступ до всіх інформаційних відомчих ресурсів.

Крім того, поліцейські на час проведення масових заходів, в тому числі під час проведення міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017», використовуватимуть сучасний гелікоптер. Він обладнаний спеціальною відеоапаратурою, яка також має можливості фіксації правопорушень та оперативної передачі інформації до Ситуаційних центрів Нацполіції.

Бушуєв також розповів, що сучасні технології, які запроваджуються в поліції, дають змогу ідентифікувати осіб та підозрілі речі. «Така практика у нас використовується вперше. Позитивний досвід, який здобудемо, буде і надалі використовуватись, тому що в цих новітніх технічних рішеннях є дуже великий потенціал», – підкреслив Бушуєв.