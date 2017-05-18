Китай вперше в історії видобув "горючий лід" з дна моря

Китайські нафтовики вперше в історії видобули з океанічного дна в Південно-Китайському морі "горючий лід" - з'єднання води та природного газу, що перетворилося на кристалічну речовину під високим тиском і впливом низьких температур.

Про це повідомило Центральне телебачення Китаю з посиланням на міністерство земельних і природних ресурсів КНР, передає ТАСС.

"Це буде такою ж великою подією, як сланцева революція, що сталася раніше в США. У підсумку методи використання енергії в майбутньому зазнають трансформацію", - заявив заступник Управління геологічних досліджень міністерства Чи Цзиньфа.

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Зразки були підняті з глибини понад 1,2 км. 200-метрова підводна свердловина перебувала за 285 км на південний схід від Гонконгу.

За словами заступника головного інженера Управління геологічних досліджень КНР Е Цзяньлана, до теперішнього моменту видобуто 120 куб. м цього енергоносія, вміст метану в якому становить 99,5%. "Ми працюємо вже 8 днів, і щодня дістаємо з дна не менше 10 тис. куб. м "горючого льоду", іноді за добу нам вдається добути до 35 тис. куб. м. Тим самим ми досягли спочатку поставленого завдання", - розповів він журналістам.

Як зазначили учасники проекту, один куб. м такої речовини еквівалентний 160 куб. м природного газу у пароподібному стані: на 100 літрах газу автомобіль може проїхати 300 км, а на 100 літрах "горючого льоду" - 50 тис. км.

Зараз аналогічними проектами займаються й інші країни світу, зокрема Канада і Японія.