"Святий Грааль" фізики високого тиску: гарвардські вчені стверджують, що змогли перетворити водень на метал (фото)

Фізики з Гарвардського університету вперше в історії синтезували металевий водень. Про це повідомляє nplus1.ru.

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Водень — найпоширеніший елемент у Всесвіті. У звичайних умовах він існує у вигляді безбарвного газу, кожна частинка якого складається з двох атомів водню. У 1935 році фізики Вігнера і Хантінгтон теоретично передбачили, що додатково збільшивши тиск можна змусити водень перейти в металевий стан.

Автори нової роботи стверджують, що змогли синтезувати твердий металевий водень за допомогою алмазної наковальні, яка створювала тиск 4,95 мільйона атмосфер в охолоджуваній рідким гелієм чарунці. Приблизно такий тиск створює об'єкт з масою слона, який стоїть на голці з площею поверхні менше квадратного міліметра. Прилад для синтезу складається з пари високоякісних алмазів з плоскими відшліфованими гранями-наковальнями. Їх стискають, вкручуючи довгі сталеві гвинти.

Harvard scientists have created metallic hydrogen, the rarest and potentially most valuable material on the planet https://t.co/QfnCmTmOrt — Harvard University (@Harvard) January 27, 2017

Водень привернув до себе увагу дослідників завдяки своїм незвичайним властивостям — з одного боку, теоретики передбачають, що при температурах, близьких до кімнатної, він матиме надпровідність. З іншого боку, у металевій фазі водень запасає величезну енергію і його зручно зберігати — ця властивість важлива для ракетобудування.

Спроби синтезу матеріалу почалися у другій половині XX століття, але досі не можна з упевненістю сказати, що його вдалось отримати. Незалежні експерти, що також беруть участь у "перегонах" із синтезу металевого водню, сумніваються в надійності роботи. По-перше, експеримент був поставлений лише один раз і не відтворювався. По-друге, свою роль могло зіграти покриття з оксиду алюмінію — немає впевненості, що матеріал не відновився до металевого алюмінію.

Вважається, що зустріти металевий водень можна, наприклад, в надрах Юпітера.