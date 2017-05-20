В Україні будуть безкоштовно поширювати україномовний научпоп для підлітків

Благодійний фонд «Я майбутнє України» та IT-компанія Lucky Labs презентували проект ЛакіБукса з видання і поширення україномовної науково-пізнавальної книги для підлітків.

Проект ЛакіБукс був презентований на «Книжковому Арсеналі» 19 травня. Проект має на меті «інтелектуальну українізацію», тобто створення україномовної книги, яка заповнить порожнечу на національному ринку науково-популярної літератури для підлітків.

«Ми з'ясували, що сьогодні в Україні видавати науково-популярну літературу непросто, - розповідає Марта Левченко, керівник благодійного фонду «Я майбутнє України». - Видавництва не можуть працювати в збиток, а хороша, яскрава книга досить дорога у виробництві. Хороша література не всім батькам по кишені. Тому ми вирішили допомогти появі таких книг власними зусиллями».

Антон Іванов, керівник проектів компанії Лаки Labs, зазначив: «Ми хочемо допомагати появі українських "Ілонів Масків". ЛакіБукс - це не енциклопедична література, а сучасні книги наукового змісту і прикладного напрямку. Зміст буде цікавим і нестандартним, доступним і без зайвих моралей, з яскравою інфографікою та інтерактивом. І все це - на українській мові».

Член Ради експертів проекту, знаменитий музикант Олег Скрипка, вважає: «Слава Богу, сьогодні можна точно сказати, що у нас бум дитячої літератури. Є певні видавництва, які зробили дуже багато, і вже протягом десятків років роблять. У мене двоє хлопців, вони цікавляться всілякими новинками. Наш будинок забитий дитячими книгами високої якості, в тому числі одними з кращих в світі. Я хочу, щоб наш проект теж був найкращим в світі, щоб ми задавали тон в світі підліткової літератури. І, можливо, наші видання спонукають до винаходів, які вирішать багато проблем: забруднення, здоров'я тощо. І назва класна: «lucky books» - це щаслива книга. Тому все буде класно!».

Під час презентації ЛакіБукса проанонсували першу книгу, яка вийде в рамках проекту - від майстра дитячого нон-фікшена Дмитра Кузьменка, відомого як Кузько Кузякин ( «Біла трішки чорно-пречорна книжка», «Зубасті завдання» і ін.). Книга нестандартно розповідає про математику в повсякденному житті, і вийде у видавництві «Темпора» восени.