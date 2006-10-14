Renault випустить спортивний родстер (фото)

Компанія Renault збирається поповнити власний модельний ряд по-справжньому спортивним автомобілем - невеликим родстером у стилі Mazda MX-5. Цю інформацію, як повідомляє видання AutoExpress, підтвердив і глава підрозділу RenaultSport Алан Дасса (Alain Dassas), який заявив, що випуск такого автомобіля може розпочатися вже 2010 року. За його словами, це рішення було ухвалене завдяки успіху команди Renault в перегонах "Формули-1".

Щоправда, наразі представники Renault не повідомляють про свою майбутню новинку ніяких подробиць. Невідомо, наприклад, на якій платформі буде збудований цей автомобіль, а також які мотори він одержить.

Варто нагадати, що Renault вже випускала спортивний двомісний родстер Sport Spider з 1996 по 1999 рік. Цей автомобіль був орієнтований на любителів "трек-днів" і не мав навіть м`якого даху, а лобове скло на нього встановлювалося тільки як опція. Тому особливої популярності такий родстер не мав.

Тим часом, свій успішний сезон у "Формулі-1" Renault починає використовувати вже - в Парижі RenaultSport представив спеціальну версію хетчбека Megane, який устаткований 230-сильним бензиновим турбомотором, набором додаткового устаткування і має спеціальне забарвлення кузова.

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