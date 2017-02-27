Жителі Землі спостерігали кільцеподібне сонячне затемнення (фото, відео)

У Латинській Америці спостерігали за першим у новому році сонячним затемненням, йдеться в сюжеті програми ТСН.

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Протягом цілої години мешканці Аргентини та Чилі бачили у небі вогняне кільце. Унікальне видовище виникло у момент, коли повний Місяць проходив повз Сонце, майже повністю закриваючи зірку.

Менше пощастило глядачам сусідньої Болівії. Там Місяць лише трохи закрив собою Сонце. Це було добре видно в обсерваторіях, які в цей день відчинили двері для всіх охочих.