У рамках програми ”Морський старт” запущений американський радіосупутник

У ніч на вівторок в Тихому океані здійснено успішний запуск ракети-носія Зеніт-3SL в рамках програми "Морський старт". Стартувавши з плавучого космодрому ракета доставить на орбіту американський супутник радіомовлення XM-4 компанії "XM Satellite Radio".

Цей старт став уже п`ятим запуском, здійсненим компанією Sea Launch впродовж 2006 року.

Супутник XM-4, створений корпорацією Boeing, має масу 5193 кілограми. Термін його роботи розрахований на 15 років. Супутник забезпечуватиме радіомовлення на території США і Канади для аудиторії в сім мільйонів осіб.

Три аналогічні супутники XM були запущені "Морським стартом" в березні, травні 2001 року, а також в лютому 2005 року.

Нині Sea Launch є єдиною компанією в світі, здатною здійснювати запуски з платформ на воді. До цього консорціуму, створеного 1995 року, входять американська компанія Boeing, британсько-норвезька Kvaerner Group, КБ "Південне" і виробниче об`єднання "Південмаш" (Україна), а також РКК "Енергія" (Росія).

Лента.ру