NASA показало на відео зміни Землі за 20 років

NASA опублікувало анімаційне відео, на якому показані наслідки змін клімату на Землі за останні 20 років. У ролику були використані супутникові знімки, найдавніші з яких були зроблені в 1997 році. Запис розміщено на YouTube.

Ролик демонструє, як змінювався розмір льодовиків і сніжних покровів на Землі. Так, через підвищення температури Арктика за 20 років стала більш зеленою, а в деяких місцях планети утворилися "біологічні порожнечі".

Як повідомляв УНІАН, в NASA впевнені, що вже в найближчі 20 років вченим вдасться виявити планету, населену живими організмами.