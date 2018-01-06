Хакери зламали сайт Головного управління юстиції в Одеській області

Хакери зламали сайт Головного територіального управління юстиції в Одеській області.

Про це йдеться у заяві управління, розміщеній у Facebook.

Зокрема, повідомляється про тимчасове відключення сайту в зв'язку «з встановленням обставин, які могли спричинити технічні збої в його роботі».

«На даний час за підтримки співробітників Управління СБ України і Причорноморського управління кіберполіції ведеться робота з встановлення причин даного інциденту», - йдеться у заяві.

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Водночас, за даними кіберактівістів, у вільному доступі опинилися сотні гігабайтів документів Мін'юсту. Зокрема, про це повідомив кіберактівіст під ніком Sean Brian Townsend, який є членом «Українського кіберальянсу», що протидіє російській агресії в Україні.

Він зазначив, що невідомі зловмисники зламали сервер Головного територіального управління юстиції в Одеській області. За даними Sean Brian Townsend, атака на сервер здійснена через уразливість під назвою FileInclusion.

«Сотні гігабайтів документів Мін'юсту у відкритому доступі. Хто залив шелл, невідомо. Шелл доступний без пароля. URL зі зрозумілих причин затертий. Паролі адмінів вкрадені хакерами. Всі диски від C до F були доступні на читання і запис», - стверджує активіст.

Він також вважає, що закривати уразливість пізно, позаяк усе, що могло трапитися, - вже трапилося.

«Сервер, а можливо, і всю мережу управління юстиції в Одеській області, повністю скомпрометовано невідомими хакерами. Можливо, двічі. Можливо російськими. Його потрібно негайно вимкнути і провести розслідування. Сайт лагодити марно, я впевнений, що це не єдина уразливість ...», - зазначив активіст.