Boeing створює лазерну гармату для армії США

Корпорація Boeing розробляє лазерну гармату для армії США, повідомляє Лента.руз посиланням на прес-службу компанії.

Гармата HEL TD (High Energy Laser Technology Demonstrator) призначена для знищення некерованих реактивних і артилерійських снарядів а також мінометних мін у польоті.

На першому етапі Boeing повинен розробити надміцну систему управління променем BCS (beam control system). Підсумком має стати створення експериментального зразка гармати, здатної вражати реальні снаряди, після чого можливе серійне виробництво системи для армії США.

Крім HEL TD нині Boeing веде розробку ще кількох лазерів на замовлення збройних сил США, включаючи лазер системи протиракетної оборони ABL - Airborne Laser, призначений для установки на літаки B-747.