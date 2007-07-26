Перший матч у покер проти комп`ютера

У першому офіційному матчі в покер, в якому змагалися люди і комп`ютерна програма, живі гравці отримали перемогу над машиною, повідомляє агентство AFP.

Двоє професійних гравців з Лос-Анджелеса - Філ Лаак (Phil Laak) і Алі Ісламі (Ali Eslami) - грали проти комп`ютерної програми Polaris, розробленої командою експертів зі штучного інтелекту з канадського університету Альберти із залученням кращих гравців у покер.

Змагання відбувалось у готелі Хайят, штат Ванкувер, приз становив 50 тисяч доларів. Протягом трьох ігор переможця виявити не вдалося, оскільки одна з них закінчилась унічию, а в двох інших по одному разу виграли і люди, і машина.

Впродовж всієї четвертої партії комп`ютерна програма, як стверджують її розробники, грала "блискуче", але врешті припустилася кількох помилок і програла. За їх словами, треба враховувати, що в покері дуже важливий психологічний аспект, тому результат таких поєдинків аж ніяк не визначений на чиюсь користь.

Polaris розроблений так, щоб під час гри вивчати стратегію поведінки супротивника і виявляти його слабкості. Зокрема, програма може розпізнати, коли суперник блефує, і буде враховувати це. Її розробники мають намір удосконалити Polaris і знов битися з людиною.

Лента.ру