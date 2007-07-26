Nokia створює мобільний аналог YouTube

15:46, 26 липня 2007
Наука та IT
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Компанія уклала угоду на $ 96 мільйонів

Компанія Nokia придбала за 96 мільйонів доларів американську компанію Twango. Сервіс Twango за своэю функціональныстю аналогічний сервісу YouTube. Nokia планує надати користувачам можливість завантажувати свої матеріали на сервери Twango прямо з мобільних телефонів, і проглядати відеоролики на екранах своїх телефонів.

Радіо Свобода

 

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