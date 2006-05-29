Porsche представив найекстремальнішу версію купе 911 (фото)

Компанія Porsche поширила офіційну інформацію і перші фотографії найекстремальнішої версії свого спортивного купе Porsche 911. Ця модифікація, за традицією, матиме ім`я 911 GT3 RS, а її основне призначення - участь в аматорських і професійних перегонах.

Порівняно з версією GT3, новий автомобіль вийшов на 20 кілограмів легшим, навіть попри вварений каркас безпеки в салоні. Досягти зниження ваги вдалося за рахунок "очищення" автомобіля від шумоізоляції, а також заміни частини його кузовних панелей на пластикові або карбонові. У результаті, вага купе становить лише 1375 кілограмів.

Версія GT3 RS устатковується вже відомим 3,6-літровим опозитним двигуном, потужність якого 415 кінських сил, і шестиступінчатою механічною коробкою передач. З нуля до ста кілометрів на годину купе може прискорюватися за 4,2 секунди, а до двохсот кілометрів на годину - за 13,3 секунди. Максимальна швидкість автомобіля - 310 кілометрів на годину.

Зазначмо також, що версія RS відрізняється від серійної моделі розширеною на 4,44 міліметра задньою колією, модернізованою гальмівною системою і підвіскою, а також наявністю двох карбонових сидінь, спортивних ременів безпеки і рульовим колесом, обшитим алькантарою. Покупці купе зможуть вибирати забарвлення з чотирьох кольорів – сріблястого, чорного, оранжевого або зеленого.

Вартість автомобіля в Німеччині становить 129659 євро.

Лента.ру