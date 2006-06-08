IBM інвестує в Індію 6 мільярдів доларів

Американська IBM має намір вкласти 6 мільярдів доларів в індійську економіку до 2009 року. Про це заявив виконавчий директор компанії Сем Палмізано (Sam Palmisano), виступаючи в індійському місті Бангалор перед своїми співробітниками і експертами, передає агентство Bloomberg.

За словами високопосадовця IBM, інвестиції дозволять стати компанії справді глобально інтегрованою компанією. Вже нині IBM має представництва в 14 містах Індії, а на виробництвах американської компанії в цій країні зайнято більше 43 тисяч осіб. Це майже вп`ятеро більше, ніж лише три роки тому, коли кількість індійських робітників IBM не перевищувала 9 тисяч.

Раніше інші великі комп`ютерні компанії пообіцяли значно збільшити інвестиції до Індії. Наприклад, керівництво Dell заявило в березні про те, що подвоїть кількість робітників у країні до 20 тисяч протягом трьох років. У грудні 2005 року Microsoft також вдвічі пообіцяла збільшити кількість робітників - до 7 тисяч на початок 2009 року. Індія приваблива для інвесторів через дешеву робочу силу і швидке економічне зростання.

У квітні 2006 року Палмізано вже пообіцяв, що IBM перемістить частину інвестицій на великі ринки, що розвиваються, щоб компенсувати спад продажів у Японії й Німеччині.

Лента.ру