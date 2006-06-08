Mercedes представив екстремальний кабріолет CLK DTM (фото)

Компанія Mercedes-Benz розповсюдила першу офіційну інформацію і фотографії екстремальної версії кабріолета Mercedes CLK, що одержала ім`я CLK DTM AMG. Цей ексклюзивний автомобіль побудований із застосуванням гоночних технологій, апробованих німецькими фахівцями в змаганнях німецького кузовного Чемпіонату.

Екстремальний кабріолет Mercedes оснащується 5,5-літровим компресорним мотором V8, потужність якого довели до 582 кінських сил. У парі з ним працює фірмова п`ятиступінчаста автоматична КПП AMG-Speedshift, що має можливість ручного перемикання передач за допомогою кнопок на рульовому колесі. З нуля до ста кілометрів на годину CLK DTM прискорюэться всього за чотири секунди, а його максимальна швидкість обмежена електронікою на 300 кілометрах в годину.

Варто також відзначити, що дана версія кабріолета оснащується повністю новою конструкцією задньої підвіски, регульованими по висоті гоночними амортизаціями, а всі сайлент-блоки в підвісці цього автомобіля були замінені на жорсткіші. Гальма у CLK DTM також нові - композитні, з шестипоршневими супортами спереду і чотирьохпоршневими - ззаду. Колеса тут теж нові - 19-дюймові колісні диски спереду і 20-дюймові ззаду виконані із спеціального надлегкого сплаву. Шини для CLK AMG були розроблені компанією Dunlop з використанням тих же технологій, по яких створюються гоночні покришки для болідів DTM.

Ряд змін зазнав і салон автомобіля. Спереду з`явилися справжні спортивні "ковшы", оброблені шкірою і алькантарою, нове рульове колесо, обшите штучною замшею, а передня панель і центральний тунель одержали обробку з карбону і алюмінію.

Варто також відзначити, що всього буде випущено рівно 100 кабріолетів Mercedes CLK DTM, вартість кожного з яких становитиме 277 тисяч євро. Проте представники AMG радять потенційним покупцям поквапитися - майже всі автомобілі цієї серії вже розпродані.

Лєнта.ру