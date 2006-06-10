Google навчає комп`ютер дивитися телевізор разом з господарем

Працівники Google Research розробили прототип системи, яка через вбудований в комп`ютер мікрофон визначає, що дивляться інтернет-користувачі в даний момент по телевізору і надає контекстно-залежний контент в інтернеті, повідомляє TechCrunch.com.

Фахівці Google Research пропонують на основі інформації про телепрограму, яку дивиться інтернет-користувач, реалізувати різні інтерактивні сервіси. Наприклад, під час перегляду фільму за участю Тома Круза надавати користувачам контекстну рекламу одягу, в який одягнений кіноактор, із зазначенням найближчих точок продажу, де її можна придбати. Також дослідники пропонують миттєво організовувати співтовариства, де інтернет-користувачі могли б обговорити щойно переглянуте ток-шоу.

Система перетворює незворотнім чином аудіосигнал і потім порівнює його з сигналами телемовних компаній, закодованих за допомогою того ж алгоритму. Таким чином, система визначає, що саме дивиться користувач, але не порушує приватності.

Робота Google Research була представлена на конференції з інтерактивного телебачення EuroITV-2006 і посіла перше місце. Наразі немає відомостей, чи має намір компанія Google реалізувати показаний прототип у вигляді сервісу.

Лента.ру