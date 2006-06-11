Новий вірус поширюється під виглядом футбольних новин

Новий вірус "Ягнул", пов`язаний з чемпіонатом світу по футболу, який відбувається в Німеччині , вразив в останні 48 годин комп`ютерні мережі Європи.

Він розповсюджується через веб-сайт, який пропонує доступ до прямих трансляцій матчів з Німеччини. Під прикриттям спортивних новин вірус проникає у внутрішні мережі компаній і дає зловмисникам доступ до конфіденційної інформації, передає радіостанція «Эхо Москвы».

Як повідомили сьогодні компетентні власті Великобританії, атакам в першу чергу піддаються комп`ютерні мережі найбільших банків і компаній лондонського Сіті.

Аналогічні електронні атаки зафіксовані також в діловому центрі Франкфурта-на-Майні.