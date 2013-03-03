Марсохід Curiosity «завис» і перестав відгукуватися на команди

Національне аерокосмічне агентство США (NASA) змушене було призупинити реалізацію наукової програми вартістю в $ 2,5 млрд з використанням марсохода Curiosity, один із комп'ютерів якого перестав відгукуватися на команди, повідомляє Газета.ру з посиланням на телекомпанію France 24.

Зусилля NASA успіхів так і не принесли. «Ми повернули комп'ютер до стандартних установок, після чого почнемо відновлювати рутинні операції», - заявив менеджер проекту Річард Кук.

На даний момент марсохід не має можливості виконувати наукові операції, але, як запевняють у NASA, все ще здатний підтримувати зв'язок із Землею. На початку лютого Curiosity зробив на поверхні Марса першу антропогенну діру, взявши зразки порід Червоної планети. Аналіз цих матеріалів, однак, не буде можливий до тих пір, поки функціонування марсоходу не відновиться в повному обсязі. За час своєї подорожі Curiosity виявив не одне свідчення того, що на стародавньому Марсі була вода. Після закінчення аналізу матеріалів антропогенної діри Curiosity вирушить далі, до кінцевого пункту свого призначення - підніжжя п'ятикілометрової гори Mount Sharp. Ця подорож триватиме не один місяць.