Компанія BMW демонструє новий кабріолет (фото)

Компанія BMW розповсюдила перші офіційні фотографії свого нового кабріолета BMW M6. Дебют новинки відбудеться на найближчій автомобільній виставці в Лондоні, а через кілька місяців автомобіль з`явиться у ділерів німецької компанії.

У технічному плані кабріолет мало чим відрізняється від версії з кузовом купе - під його капотом розташувався той же двигун V10 потужністю 507 кінських сил. З нуля до ста кілометрів на годину відкрита версія M6 прискорюється за 4,8 секунди, що на 0,2 секунди повільніше, ніж купе. Причиною цьому важчий кузов кабріолета, який довелося додатково підсилити.

Як очікується, M6 Cabrio коштуватиме дещо дорожче закритої версії, проте точні ціни на новинку поки не повідомляються.

Лента.ру