Kodak представив нову цифрову камеру серії EasyShare

Компанія Kodak анонсувала випуск нової цифрової фотокамери серії EasyShare P712. Новий фотоапарат відрізнятиметься поліпшеною системою автофокусування, а також найменшим часом затримки (тобто, часом з моменту натиснення кнопки до отримання знімка) в своєму класі, яке складе всього 0,07 секунди, повідомляє сайт DP Review.

Kodak EasyShare P720 буде оснащений оптикою виробництва Schneider-Kreuznach Variogon, здатною здійснити збільшення зображення в 12 разів (діапазон фокусних відстаней відповідає 36-452 міліметрам для "плівкового" об`єктиву). Дозвіл сенсора камери складатиме 7,1 мегапікселя, а додаткову обробку зображення здійснюватиме процесор Kodak Color Science.

Крім фотографування, P720 вміє знімати відеоролики у форматі MPEG-4. Швидкість відеозйомки складатиме 30 кадрів в секунду.

Нова камера від Kodak обладнана 2,5-дюймовим рідкокристалічним дисплеєм. Серед цікавих новин варто відзначити поліпшену систему обміну фотографіями EasyShare Software v.6.

Kodak EasyShare P720 вийде у продаж в червні 2006 року. Орієнтовна вартість новинки - 650 доларів.

Lenta.ru