Toyota готує гібридний суперкар (фото)

14:18, 21 червня 2006
Наука та IT
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Точні терміни появи новинки поки не визначені

Найбільший японський автовиробник Toyota планує створити новий спортивний автомобіль, повідомляє Leftlanenews.com. Очікується, що новинка одержить гібридну силову установку і повний привід.

За словами глави європейського дизайн-центру компанії Токіо Фукуїчі (Tokuo Fukuichi), Toyota зацікавлена в створенні нового спортивного автомобіля. Після зняття з виробництва моделей Celica і MR2, в гамі моделей Toyota не залишилося спортивних машин. В той же час, керівництво компанії має намір використовувати спортивний імідж марки, напрацьований участю заводської команди в чемпіонаті Формули-1.

Зовнішність нового автомобіля нагадуватиме концепт Toyota CS+S, представлений в Токіо в 2003 році. Автомобіль стане чотиримісним, проте при цьому він матиме середньомоторне компонування. Точні терміни появи новинки поки не визначені .

Лєнта.ру

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