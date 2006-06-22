Британський хакер знайшов на сайті NASA літаючі тарілки

Британський хакер Гері Маккінон (Gary McKinnon), що зламав комп`ютерні мережі Пентагону і екстрадиції якого вимагають США, заявив, що на зламаному ним сайті NASA йому вдалося знайти величезну кількість супутникових фотознімків непізнаних літаючих об`єктів, повідомляє Wired News.

За словами Гері Маккінона, йому також вдалося дістати доступ до файлу "Non-Terrestrial Officers.xls", в якому містився список посадового складу ВПС США і інформація про переведення на кораблі, моделі яких ніде більше не зустрічаються, також як і прізвища осіб, згаданих в списку.

У травні хакер вже заявляв, що його наміром було донести до громадськості інформацію про приховувані американським урядом таких технологій, як антигравітація і вільна енергія.

Гері Маккінон був арештований в 2002 році британським національним підрозділом по боротьбі із злочинністю у галузі високих технологій за злом комп`ютерних мереж, що використовуються американськими сухопутними військами, авіацією, флотом і Пентагоном. У США Маккінона називають "найнебезпечнішим військовим хакером всіх часів".

Американські військові відомства заявляють, що Маккінон провів одну з найсерйозніших атак на військові комп`ютерні мережі США. Загальна сума заподіяного збитку склала більше 700 тисяч доларів. Одна з атак була направлена на станцію військово-морського озброєння Ерл незабаром після 11 вересня 2001 року і зробила неможливим її подальшу експлуатацію. На усунення несправностей потрібно місяць.

У травні 2006 року британський суд ухвалив рішення про екстрадицію Гері Маккінона в США. Очікується, що остаточне рішення про екстрадицію ухвалить міністр внутрішніх справ Великобританії на цьому тижні. У разі екстрадиції британцю загрожує вирок в 70 років тюремного ув`язнення і штраф розміром в 2 мільйони доларів.

Лєнта.ру