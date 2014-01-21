Українська Вікіпедія оголосила про страйк через "закони 16 січня"

Спільнота української Вікіпедії висловлює свій рішучий протест проти прийнятого Верховною Радою і підписаного президентом Закону 721-VII «Про внесення змін до Закону України „Про судоустрій і статус суддів“ та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян», який, в разі його впровадження, може серйозно пошкодити свободі та відкритості інтернету, в тому числі Вікіпедії.

Спільнота оголошує про встановлення банера на знак протесту та оголошує про щоденний 30-хвилинний страйк з 16:00 до 16:30 за Київським часом україномовного розділу Вікіпедії, починаючи з вівторка 21 січня 2014 року, під час якого сторінки якого не будуть доступні для читачів з усього світу, щодня.

Спільнота вважає вкрай небезпечними положення цього закону, що дозволяє блокувати веб-ресурси, які займаються поширенням екстремістської інформації та про покарання за наклеп, під що можна підвести будь-який матеріал, що має антиурядове спрямування та його джерелом не є офіційні сайти органів влади України.