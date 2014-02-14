Обсяг продажів «розумних» годинників в 2013 році становив майже 2 млн пристроїв

Повідомляється в аналітичному звіті консалтингової компанії Strategy Analytics.

Згідно зі звітом, показники продажів «розумних» годинників поки не дуже високі у зв'язку з тим, що ринок цих пристроїв тільки зароджується.

«Залишається величезний простір для зростання смарт-годинників в майбутньому», - наголошується в звіті.

Читайте такожSamsung представила «розумний» годинник за кілька днів до презентації Apple

За даними аналітиків, переважна частка «розумних» годинників на платформі Android зумовлена продажем Samsung Galaxy Gear, розроблених на цій операційній системі. Смарт-годинник від південнокорейського виробника просувався в минулому році в основному в США, Великобританії і Південній Кореї.

У звіті також повідомляється, що «розумні» годинники почнуть набирати популярність в інших країнах після того, як подібні пристрої випустять Apple і Microsoft, які мають можливість запропонувати гідну альтернативу Galaxy Gear.

Довідка УНІАН. Strategy Analytics - міжнародна консалтингова компанія, яка існує на ринку більше 40 років. Компанія спеціалізується на аналізі і прогнозуванні ринків мобільних пристроїв, побутової електроніки і суміжних цифрових продуктів і послуг.