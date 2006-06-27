До МКС наближається непізнаний об`єкт

До МКС наближається крупний об`єкт, походження якого астрономам невідоме, передає РІА Новости з посиланням на Центр управління польотами. Як заявив головний баллістик ЦУП, об`єкт не значиться в каталогах космічного сміття, але, швидше за все, є "якимось уламком космічного апарату".

За даними NASA, об`єкт пролетить в 2,8 кілометрах від космічної станції. Чи буде МКС проводити незапланований маневр, щоб відхилитися від нього, в Роскосмосі поки не вирішили.

Як стверджують експерти, в навколоземному просторі знаходиться близько 9 тисяч тіл штучного походження, діаметр яких більше 10 сантиметрів. Всі вони рухаються з достатньою швидкістю, щоб при зіткненні завдати космічному апарату серйозного збитку. Зокрема, невстановлений уламок став причиною аварії російського супутника "Експрес АМ-11". З 1993 року проблемою космічного сміття займається спеціальний міжнародний комітет, а саме сміття відстежує розподілена мережа радарів.

Лєнта.ру