Jaguar XKR буде доступний у двох версіях (фото)

Новий Jaguar XKR, інформацію про який британська компанія розповсюдила буквально добу тому, буде доступний в двох типах кузова - купе і кабріолет. Офіційна прем`єра новинки запланована на липень поточного року і пройде в рамках Британського моторшоу, а її продажі повинні початися практично відразу після дебюту.

На Jaguar XKR встановлюватиметься 4,2-літровий двигун V8 з механічним нагнітачем. Потужність цього мотора становить 416 кінських сил. З нуля до ста кілометрів на годину XKR у версії купе зможе прискорюватись за 5,2 секунди, а у відкритій версії - за 5,3 секунди. Максимальна швидкість новинок обмежена на 250 кілометрах в годину.

Відрізнити нову модифікацію від базового XK буде не складно - у новинки новий передній бампер з крупним повітрозаборником в нижній частині і протитуманними фарами з боків, а також алюмінієві повітроводи в передніх крилах, і вентиляційні прорізи в капоті. Ззаду XKR пізнається по чотирьох випускних патрубках і новому бамперу.

Оголошені і ціни на новинки: купе в Європі коштуватиме від 94 тисяч 990 євро, а кабріолет - від 102 тисяч 990 євро. Точна дата продажів поки не повідомляється .

Лента.ру