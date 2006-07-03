Старт ”Дискавері” знову перенесли

Старт американського шаттла "Дискавері" призначено на вівторок, 4 липня.

Як передає РІА «Новости» з посиланням на представника космічного Центру НАСА, космодром практично оточений грозовими хмарами і за інструкцією категорично забороняється летіти через них. "Сьогодні погода виявилася набагато гіршою, ніж була вчора, коли також було відмінено запуск", - додав співрозмовник агентства.

Представник НАСА вважає вівторок оптимальним днем для наступної спроби. Поки синоптики обіцяють сприятливу погоду для запуску на вівторок і середу.

Спочатку запуск шаттла планувався на суботу, проте так само був перенесений через погану погоду.

Якщо його запуск відбудеться, то це буде перший політ корабля багаторазового використання майже за рік і лише другий - з часу катастрофи космічного корабля "Колумбія" в 2003 році.