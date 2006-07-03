Сьогодні активізується небезпечний комп`ютерний вірус

Небезпечний комп`ютерний вірус НІКСЕМ сьогодні активізується в Інтернеті.

Не зважаючи на те, що фахівці придумують всі нові методи боротьби з комп`ютерними вірусами, зловмисники незмінно знаходять нові способи насолити користувачам комп`ютерів.

Вірус, який загрожує сьогодні, є поштовим і у меншій мірі мережевим черв`яком. Він потрапляє на комп`ютер або при відкритті вкладення до листу, де розміщені посилання на порносайти, або через диски. Вірус запускається після завантаження комп`ютера в третій день будь-якого місяця, руйнуючи файли форматів DOC, XLS, ZIP, RAR, PDF і деяких інших.

Вперше вірус НІКСЕМ знайшли в січні цього року. Шкідливий код викликав епідемію, і антивірусні аналітики прогнозували масове знищення файлів на інфікованих машинах 3 лютого. Проте збиток виявився набагато меншим прогнозованого. А незабаром фахівці повважали вірус і зовсім знищеним назавжди.

Проте в червні він з`явився знов і сьогодні загрожує мільйонам комп`ютерів по всьому світу. Втім, для того, щоб не постраждати від нього, запобіжно досить елементарних засобів – потрібно встановити на свій комп`ютер сучасний антивірус, а також не відкривати підозрілих вкладень в електронні листи. Деякі організації навіть ухвалили рішення зовсім не включати сьогодні комп`ютери.

Обозреватель з посиланням на Ділову газету "Взгляд"