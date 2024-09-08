На замерзання Антарктиди вплинули зниження температури на Землі, а також рух літосферних плит.

Антарктида, яка майже повністю вкрита шаром льоду завтовшки в кілька кілометрів, була такою не завжди. Вчений Ерік Вольф з Кембриджського університету зазначає, що цей крижаний щит з'явився лише 34 млн років тому, а до цього там переважала тундра і хвойні ліси.

Як пише Live Science, приблизно 50 млн років тому середня температура на нашій планеті була десь на 14 градусів теплішою. Однак протягом 16 млн років поступово ставало холодніше. Приблизно 34 млн років тому на кордоні між еоценом і олігоценом, температура була вищою вже лише на 8 градусів, ніж зараз.

На думку науковців, на замерзання Антарктиди вплинули зниження температури на Землі, а також рух літосферних плит. Тіна ван де Флірдт з Імперського коледжу Лондона нагадала, що чим більше вуглекислого газу міститься в атмосфер, тим тепліше на планеті. Приблизно від 60 до 50 млн років тому його було в 2-2,5 раза більше, ніж зараз, однак 34 млн років тому концентрація вуглекислого газу почала знижуватися.

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Вольфа додав, що також приблизно в цей час Південна Америка й Антарктида остаточно розділилися, і виникла протока Дрейка. Вода, яка почала циркулювати навколо Антарктиди, повністю ізолювала цей континент від іншої решти планети. Крім того, було складене проходження теплих повітряних мас над Південним океаном і температура в Антарктиді ще більше впала.

На рівень вуглекислого газу міг вплинути рух літосферних плит, адже вивітрювання гірських порід і вулканічна активність є частиною вуглецевого циклу. Однак у майбутньому Антарктида знову може стати зеленою, адже на Землі вже були періоди сильного потепління, які можуть повторитися.

Хоча діяльність людини, найімовірніше, не зможе повністю позбавити цей контитент льоду, його більшу частину він все ж може втратити.

Відкриття вчених

Раніше УНІАН розповідав, як виглядатиме Земля, якщо всі льодовики розтануть.

Нещодавно космічний апарат "Нові горизонти", який зараз знаходиться на відстані майже 60 астрономічних одиниць від Сонця, знайшов приховану й невідому до цього частину на краю Сонячної системи.

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