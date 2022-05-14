Учасники експедиції наголосили, що пишаються доблестю захисників Маріуполя і їх незламністю за межею людських можливостей.

Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" записали відео підтримки захисникам "Азовсталі" в Маріуполі.

Відео опубліковане на Facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру.

Зазначається, що таким чином українські полярники долучилися до всесвітньої акції з підтримки захисників Маріуполя "World4Mariupol".

"Ми цінуємо і пишаємося вашою військовою доблестю, відданістю народу України, незламністю, що за межею людських можливостей. Щомиті ви в думках та серцях кожного з нас. Станція "Академік Вернадський" з вами! Антарктида з вами! Весь світ з вами! Маріуполь – це Україна!", - наголосили учасники експедиції, звертаючись до захисників Маріуполя.

Зауважимо, на сьогодні всі жінки, діти і люди похилого віку, які перебували на території "Азовсталі", евакуйовані. Наразі тривають складні переговори щодо наступного етапу евакуації.

Напередодні родичі бійців з "Азовсталі" закликали главу Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна долучитися до порятунку захисників Маріуполя. Вони вважають, що Путіну буде важко йому відмовити.

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