Цю частину маріупольської гуманітарної операції завершено.

У Маріуполі усіх жінок, дітей та людей похилого віку, які знаходилися на території "Азовсталі", евакуйовано.

Про це повідомила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у Telegram-каналі.

"Наказ президента виконано: всіх жінок, дітей та людей похилого віку з Азовсталі евакуйовано", - зазначила вона.

За словами Верещук, цю частину маріупольської гуманітарної операції завершено.

Ситуація на "Азовсталі": що відомо про порятунок мирного населення

1 травня почалася евакуація цивільних з маріупольського заводу"Азовсталь". Того ж дня президент Володимир Зеленський повідомив, що близько 100 осіб виїхали до Запоріжжя.

За даними мера Маріуполя Вадима Бойченка, з бомбосховищ на території "Азовсталі" 2 травня вдалося вивести понад 100 цивільних людей.

У середу, 4 травня, в рамках маріупольського гуманітарного коридору евакуювали 344 людини. Це жінки, діти та люди похилого віку з Маріуполя, Мангуша, Бердянська, Токмака та Василівки. Всі вони прибули до Запоріжжя.

Попри евакуацію мирного населення, окупанти почали штурмувати "Азовсталь". 5 травня вони вже третю добу проводили активний штурм, "вибити" їх не вдалося.

Станом на 6 травня з Маріуполя врятували вже майже 500 людей, почалась нова евакуація з "Азовсталі". У цей де день окупанти підбили авто для евакуації цивільних з заводу, є загиблий та поранені. Згодом "Азов" показав наслідки обстрілу евакуаційної автівки.

7 травня захисники Маріуполя вийшли до військових РФ з білим прапором, щоб евакуювати цивільних. Також стало відомо, що вчорашня евакуація мирного населення з "Азовсталі" коштувала життя 3 захисникам, ще 6 – поранені.