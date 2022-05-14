Вони вважають, що Путіну буде важко йому відмовити.

Родичі українських військовослужбовців, які тримають оборону на "Азовсталі", закликають главу Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна долучитися до порятунку захисників Маріуполя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали на прес-конференції.

Дружина одного з бійців Наталка Зарицька сказала, що від її чоловіка надходять повідомлення про те, що "Росія могла б за дві години випустити 500 авіабомб та 40 ракет і зачистити піхотою наших бійців". "Але вона цього не робить. Вона, вочевидь, розтягує цей болючий процес катування", - наголосила вона.

Зарицька нагадала, що "Азовсталь" обстрілюють з моря, землі та повітря "з усіх можливих видів зброї", в тому числі і забороненої.

Вона закликала світ не мовчати і зупинити це, адже, за її словами, "весь світ може перетворитися на "Азовсталь".

"На сьогодні у світі, після всіх перемовин, є ще одна людина, якій Путіну важко буде відмовити. Ми віримо, що сильний і благородний Китай здатний приймати нелегкі рішення в ім'я блага, в ім'я цінностей, адже стоїть на сторожі цих цінностей. Ми просимо вельмишановного президента Китаю Сі Цзіньпіна проявити велику любов, велику турботу про світові цінності і велику східну мудрість - долучитися до порятунку захисників Маріуполя", - закликала дружина бійця.

Своєю чергою батько ще одного бійця "Азову" Ставр Вишняк наголосив, що військовослужбовці "знаходяться в пеклі", але тримають оборону.

"Ми, батьки, дружини, рідні та близькі, знову і знову просимо всю світову спільноту провести процедуру екстракції. Ми просимо вивезти наших воїнів, поранених бійців, а також тіла вбитих в третю країну, в нейтральну країну, де вони залишатимуться до завершення військових дій в Україні. Тобто не братимуть участі в ній (у війні - УНІАН)", - сказав він.

Так, додав Вишняк, Сі Цзіньпіна закликають вжити необхідних заходів для забезпечення і виконання процедури екстракції, виступити посередником, а також виступити як третя сторона і гарант безпеки.

"Китай має дуже давні тісні економічні, дипломатичні, політичні, військові зв'язки. Він здійснює великий вплив на Росію і особисто на самого Путіна. Просимо його втрутитися і стати миротворцем в цій війні, стати порятунком для наших бійців з Маріуполя, з "Азовсталі", - закликав Вишняк.

Він підкреслив, що часу у військовослужбовців на "Азовсталі" "практично не залишилося, час іде на дні, години, секунди".

Водночас дружина морського піхотинця з "Азовсталі" Ганна Івлєєва зазначила, що Сі Цзіньпін "є економічним партнером Путіна, і Путін може піти з ним на діалог". "Тому ми дуже просимо його провести цей плідний діалог і за допомогою процедури "extraction" вивезти наших бійців до третьої країни, якою може бути Туреччина. Ердоган не проти цієї екстракції", - сказала вона.

Участь у прес-конференції взяли ще троє дружин бійців.

Водночас присутній на заході радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у коментарі журналістам запевнив, що українська влада робить все для того, аби знайти вирішення проблеми з оборонцями "Азовсталі". "Вони герої. Вони не хочуть здаватися в полон. Вони будуть битися до останнього. Тому зараз ми шукаємо варіанти. Це посередництво, за яким можна було б домогтися процедури екстракції, тобто видачі наших оборонців Маріуполя третій країні, в якій вони могли б бути до кінця війни", - зазначив він.

Геращенко додав, що така процедура застосовувалася багато разів у світовій історії, але для цього потрібен потужний посередник.

"Ердоган - це друг України. Він вже дав згоду, наскільки мені відомо, допомагати українцям і дати свою територію Туреччини для екстракції. Але повинен бути ще один серйозний посередник. Таким може бути, на мій погляд, також, як і на погляд родин, лідер Китаю Сі Цзіньпін. Тому що він у дуже тісних стосунках з Путіним, він має вплив на Путіна, і для Росії він є чарівною паличкою в економіці і в усіх питаннях", - зазначив представник міністерства.

Як повідомляв УНІАН, після евакуації цивільних з катакомб "Азовсталі" у Маріуполі російські війська не зупиняють спроб захопити завод, на якому ведуть оборону українські воїни. Окупанти завдають по території заводу масовані артилерійські та авіаційні удари.

11 травня віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук заявила, що на території "Азовсталі" можуть перебувати ще близько тисячі бійців, половина з них - тяжкопоранені. 14 травня вона повідомила, що Київ веде перемовини про евакуацію 60 осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: