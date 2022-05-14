Родичі українських військовослужбовців, які тримають оборону на "Азовсталі", закликають главу Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна долучитися до порятунку захисників Маріуполя.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали на прес-конференції.
Дружина одного з бійців Наталка Зарицька сказала, що від її чоловіка надходять повідомлення про те, що "Росія могла б за дві години випустити 500 авіабомб та 40 ракет і зачистити піхотою наших бійців". "Але вона цього не робить. Вона, вочевидь, розтягує цей болючий процес катування", - наголосила вона.
Зарицька нагадала, що "Азовсталь" обстрілюють з моря, землі та повітря "з усіх можливих видів зброї", в тому числі і забороненої.
Вона закликала світ не мовчати і зупинити це, адже, за її словами, "весь світ може перетворитися на "Азовсталь".
"На сьогодні у світі, після всіх перемовин, є ще одна людина, якій Путіну важко буде відмовити. Ми віримо, що сильний і благородний Китай здатний приймати нелегкі рішення в ім'я блага, в ім'я цінностей, адже стоїть на сторожі цих цінностей. Ми просимо вельмишановного президента Китаю Сі Цзіньпіна проявити велику любов, велику турботу про світові цінності і велику східну мудрість - долучитися до порятунку захисників Маріуполя", - закликала дружина бійця.
Своєю чергою батько ще одного бійця "Азову" Ставр Вишняк наголосив, що військовослужбовці "знаходяться в пеклі", але тримають оборону.
"Ми, батьки, дружини, рідні та близькі, знову і знову просимо всю світову спільноту провести процедуру екстракції. Ми просимо вивезти наших воїнів, поранених бійців, а також тіла вбитих в третю країну, в нейтральну країну, де вони залишатимуться до завершення військових дій в Україні. Тобто не братимуть участі в ній (у війні - УНІАН)", - сказав він.
Так, додав Вишняк, Сі Цзіньпіна закликають вжити необхідних заходів для забезпечення і виконання процедури екстракції, виступити посередником, а також виступити як третя сторона і гарант безпеки.
"Китай має дуже давні тісні економічні, дипломатичні, політичні, військові зв'язки. Він здійснює великий вплив на Росію і особисто на самого Путіна. Просимо його втрутитися і стати миротворцем в цій війні, стати порятунком для наших бійців з Маріуполя, з "Азовсталі", - закликав Вишняк.
Він підкреслив, що часу у військовослужбовців на "Азовсталі" "практично не залишилося, час іде на дні, години, секунди".
Водночас дружина морського піхотинця з "Азовсталі" Ганна Івлєєва зазначила, що Сі Цзіньпін "є економічним партнером Путіна, і Путін може піти з ним на діалог". "Тому ми дуже просимо його провести цей плідний діалог і за допомогою процедури "extraction" вивезти наших бійців до третьої країни, якою може бути Туреччина. Ердоган не проти цієї екстракції", - сказала вона.
Участь у прес-конференції взяли ще троє дружин бійців.
Водночас присутній на заході радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у коментарі журналістам запевнив, що українська влада робить все для того, аби знайти вирішення проблеми з оборонцями "Азовсталі". "Вони герої. Вони не хочуть здаватися в полон. Вони будуть битися до останнього. Тому зараз ми шукаємо варіанти. Це посередництво, за яким можна було б домогтися процедури екстракції, тобто видачі наших оборонців Маріуполя третій країні, в якій вони могли б бути до кінця війни", - зазначив він.
Геращенко додав, що така процедура застосовувалася багато разів у світовій історії, але для цього потрібен потужний посередник.
"Ердоган - це друг України. Він вже дав згоду, наскільки мені відомо, допомагати українцям і дати свою територію Туреччини для екстракції. Але повинен бути ще один серйозний посередник. Таким може бути, на мій погляд, також, як і на погляд родин, лідер Китаю Сі Цзіньпін. Тому що він у дуже тісних стосунках з Путіним, він має вплив на Путіна, і для Росії він є чарівною паличкою в економіці і в усіх питаннях", - зазначив представник міністерства.
Як повідомляв УНІАН, після евакуації цивільних з катакомб "Азовсталі" у Маріуполі російські війська не зупиняють спроб захопити завод, на якому ведуть оборону українські воїни. Окупанти завдають по території заводу масовані артилерійські та авіаційні удари.
11 травня віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук заявила, що на території "Азовсталі" можуть перебувати ще близько тисячі бійців, половина з них - тяжкопоранені. 14 травня вона повідомила, що Київ веде перемовини про евакуацію 60 осіб.
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