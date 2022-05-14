Поранені військові виживають без води, їжі та медикаментів.

Понад півтисячі поранених українських захисників на "Азовсталі" вмирають без належної медичної допомоги.

Про це під час телемарафону розповів боєць з позивним "Поліція" (представник поліції Донецької області), який перебуває на території маріупольського заводу.

"Щодо поранених – дуже погана ситуація, їх – у районі 600 людей. Умови просто жахливі, всі напевно бачили фото у соцмережах. Чесно кажучи, не можна передати ту пригнічуючу обстановку, яка в шпиталі...", – розповів "Поліція".

Описує умови в шпиталі боєць так: "Величезний спортзал, кілька десятків ліжок двоярусних, решта – на підлозі. Один до одного лежать бійці без кінцівок – у кого руки, у кого ноги, у кого просто поранення. Повна антисанітарія: мухи, запах".

Як повідомила віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук, Україна веде перемовини про порятунок з "Азовсталі" 60 осіб.

"Там декілька сотень поранених, їх треба рятувати в першу чергу, бо щодо всіх одразу росіяни не погоджуються. Отже, спочатку важкопоранені й медики, їх дійсно 60 осіб", - казала Верещук.

Евакуація поранених військових з "Азовсталі": що відомо

Як повідомляв УНІАН, після евакуації цивільних з катакомб "Азовсталі" у Маріуполі російські війська не зупиняють спроб захопити завод, на якому ведуть оборону українські воїни. Окупанти завдають ракетно-бомбових ударів по території заводу та за допомогою артилерії та танків проводять штурмові дії.

За словами президента Володимира Зеленського, для порятунку українських військових, які перебувають на "Азовсталі", залучені впливові посередники і держави. У Генштабі ЗСУ стверджують, що операція з деблокування заводу потребуватиме значних зусиль і великої кількості військ.

11 травня віце-прем'єр Верещук заявила, що на території "Азовсталі" можуть перебувати ще близько тисячі бійців, половина з них тяжкопоранені.

13 травня Зеленський повідомив, що Україна пропонує Росії різні механізми вивезення із заводу "Азовсталь" українських бійців, з президентом РФ Володимиром Путіним про це говоритиме президент Фінляндії. Йдеться про порятунок живих та вивезення тіл загиблих.

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