Завдяки такій розробці Європа стане на крок ближчою до дослідження Місяця.

Для того, аби продовжувати проведення місячних космічних місій, дослідники представили проєкт радіоізотопної енергетичної системи з використанням плутонію-238, пише Interesting Engineering.

У виданні нагадали, що радіоізотопні енергетичні системи на основі плутонію-238 важливі для космічних апаратів, які працюють там, де сонячної енергії недостатньо.

Таку розробку проводять в межах проєкту PULSAR, у якому беруть участь провідні європейські організації.

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"Проєкт PULSAR досягнув своїх цілей, розробивши проєкт РЕС, орієнтованої на Місяць, і техніко-економічне обґрунтування для європейського виробництва плутонію-238. Ці системи виробляють електроенергію за рахунок природного розпаду ізотопів, таких як плутоній-238, забезпечуючи надійне джерело живлення для місій, що працюють у складних умовах Місяця. РЕС використовує два двигуни Стірлінга для перетворення тепла, що утворюється при розпаді плутонію-238 (Pu-238), в електроенергію", - пояснили у матеріалі.

У виданні підкреслили, що існуючі ядерні батареї та генератори потребують значних витрат палива та є великими, через що вага ракети-носія стає більшою. Таким чином PULSAR хоче підвищити ефективність та зменшити розмір та вагу, використовуючи покращений двигун Стірлінга у своїй радіоізотопній енергетичній системі.

Двигун призначений для забезпечення від 100 до 500 Вт електричної потужності, яка розроблена для потреб місяцехода або вантажного корабля, який працює на Місяці.

"Модульна конструкція забезпечує стійкість до відмови двигуна, а очікувана ефективність термоелектричного перетворення становить 20%", - йдеться у пресрелізі.

За словами дослідників, складні умови на Місяці роблять ядерну енергетику дуже важливим компонентом місячних місій.

"Команда розробила тривимірну механічну та теплову модель для імітації місячних умов, забезпечуючи основу для майбутніх ітерацій проєктування та вищих рівнів технічної готовності (TRL). Ця робота закладає основу для участі Європи в майбутній місії висадки на Місяць "Аргонавт", - додали у пресрелізі.

Інші дослідження про космос

Раніше повідомлялось, що величезний астероїд може зіткнутися із Землею у 2032 році. За словами вчених, його ширина становить 60 метрів, що приблизно дорівнює половині довжини футбольного поля.

Також науковці виявили планету, яка має найбільшу в історії швидкість вітру. Йдеться про газового гіганта WASP-127b, що знаходиться на відстані понад 500 світлових років від Землі.

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