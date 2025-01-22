Схоже, що супутник Землі буде кишіти комерційними проєктами в найближчі роки.

Місяць незабаром може стати домівкою для передового центру обробки даних завдяки стартапу Lonestar Data Holdings зі США.

За даними Reuters, Lonestar використає ракету SpaceX Falcon 9 для запуску повністю зібраного центру обробки даних, найімовірніше, у лютому.

Цей невеликий, повністю функціонуючий центр обробки даних буде використовуватися в майбутній місії місячного посадкового модуля Intuitive Machines.

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"Це буде перший фізичний центр обробки даних, запущений за межі планети. Він обслуговує безліч клієнтів... і розширить ці можливості", - йдеться в повідомленні компанії.

Місячний центр обробки даних Lonestar не працюватиме для додатків, які потребують негайного доступу до даних. Натомість він віддає пріоритет безпечному та довгостроковому збереженню важливої інформації.

Lonestar залучила кілька відомих клієнтів для свого місячного центру обробки даних під назвою Freedom. Серед цих клієнтів: штат Флорида, уряд острова Мен, фірма штучного інтелекту Valkyrie і поп-рок-гурт Imagine Dragons.

Як повідомляється, центр обробки даних Freedom працюватиме на сонячній енергії та використовуватиме твердотільні накопичувачі з природним охолодженням, що робить його екологічно стійким.

Місячний центр обробки даних матиме наземне резервне копіювання.

Lonestar вважає, що зберігання критично важливих даних на Місяці дає кілька ключових переваг. По-перше, забезпечує захист від стихійних лих, кібератак і навіть потенційної геополітичної нестабільності на Землі. По-друге, воно знижує вплив на навколишнє середовище великих центрів обробки даних, які споживають величезну кількість енергії.

Створення цього місячного центру обробки даних також може принести користь програмі NASA Artemis, яка спрямована на встановлення довгострокової присутності людини на Місяці.

Інші новини про космос

Учені довго вважали, що Місяць з'явився внаслідок катастрофічного зіткнення Землі з протопланетою розміром з Марс, але нові дослідження ставлять під сумнів цю теорію. Науковці з Геттінгенського університету та Інституту Макса Планка з дослідження Сонячної системи проаналізували ізотопи кисню в місячних породах і виявили ще одну версію розуміння того, як саме був сформований Місяць і звідки на Землі з'явилася вода.

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