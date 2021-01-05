Електронний квиток перенесено в новий додаток - "Київ Цифровий".

Мобільний додаток Kyiv Smart City перестав працювати, а електронний квиток перенесений в новий додаток - "Київ Цифровий".Читайте такожСтало відомо, скільки людей зустріли Новий рік у київському метро

Про це повідомив голова комітету Smart City громадської ради в Міністерстві цифрової трансформації України Юрій Назаров на своїй сторінці у Facebook.

"Додаток Kyiv Smart City більше не працює. Для нас це стало такою самою несподіванкою як і для всіх киян. Ми так само дізнались про це з новин. Наша команда не має жодного відношення до розробки та реалізації нового застосунку «Київ Цифровий», але ми не змогли не помітити схожість у дизайні та інтерфейсі між ними", - написав він.

При цьому він зазначив, що команда Smart City продовжує розробляти нові і покращувати вже запущені сервіси не тільки для Києва, а й для всіх міст України.

Перехід транспорту в столиці на е-квиток

З початку 2019 року в рамках впровадження системи електронного квитка в наземному транспорті Києва за допомогою валідаторів почали фіксувати проїзд пільговиків - власників «Картки киянина».

У лютому проїзд в будь-якому виді громадського транспорту столиці вже можна було оплатити за допомогою єдиного електронного квитка (Kyiv Smart Card).

Влада столиці планували повний перехід транспорту на е-квиток з 1 листопада 2019 року, однак перенесла цей термін на 1 квітня 2020 року, потім на 1 січня 2021 року, а наприкінці грудня 2020 року перенесли ще раз - на 1 липня 2021 року.

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Автор: Богдан Слуцький