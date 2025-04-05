Однак перейматися ампериканцям зарано, континент не провалиться.

Літосферна плита, на якій розташована Північна Америка, поступово "тане" та "капає" в мантію Землі. Приголомшливе відкриття зробили дослідники Техаського університету, пише науковий вісник SciTechDaily.

Науковці стверджують, що змогли виявити так зване кратонічне витончення: цілі брили з нижньої частини Північноамериканського континенту повільно стікають в магму. Стаття, опублікована в Nature Geoscience, описує це відкриття та зазначає, що це перший випадок, коли "кратонічне витончення" спостерігалося в дії.

Кратони – це стародавні скельні утворення, які складають ядро ​​континентів Землі. Вони відомі своєю стабільністю та здатністю витримувати мільярди років. Однак кратони іноді можуть зазнавати змін, які впливають на їх стабільність або призводять до втрати цілих шарів гірських порід.

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У даному випадку "краплі" породи стікають в магму під Середнім Заходом США (північ центральної частини США). Дослідники запевняють, що найближчим часом не варто хвилюватися про те, що континент провалиться в магму або зміниться ландшафт у цій його частині. Мантійні процеси, що спричиняють стікання, можуть впливати на еволюцію тектонічних плит з часом, але вони дуже повільні. Більше того, очікується, що крапання зрештою припиниться, оскільки залишки тектонічної плити занурюються глибше в мантію, а її вплив на кратон зникає.

"Такі речі важливі, якщо ми хочемо зрозуміти, як планета еволюціонувала протягом тривалого часу. Це допомагає нам зрозуміти, як створюються континенти, як вони розпадаються", – розповів співавтор дослідження Торстен Беккер, який є професором Департаменту наук про Землю та планети та Інституту геофізики Школи Джексона.

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