Поки доступна попередня версія оновлення, а широке поширення почнеться в травні.

Компанія Microsoft випустила найбільше за останні роки оновлення панелі завдань Windows 10.

Як передає itc.ua, в панель завдань додали віджет з погодою і новинами.

Новий віджет можна налаштувати, а також додати в нього інші корисні дані, наприклад - новини, біржові котирування і результати спортивних подій, маршрути.

Відзначається, що нова функція доступна всім користувачам Windows 10 версії 1909 і вище.

Після активації віджета на панелі завдань з'являється невелика стрічка додаткового контенту, яку можна персоналізувати. Microsoft використовує свою мережу Microsoft News для підбору потенційно цікавих новин і контенту з більш ніж 4500 джерел. Аналізуючи реакції користувача на новини, система штучного інтелекту буде підлаштовувати стрічку під інтереси читача.

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Включити або відключити віджет можна буде в налаштуваннях.

Microsoft тестувала віджет з січня цього року. Очікувалося, що він увійде або в велике оновлення Windows 10 (21H1), реліз якого очікується в наступному місяці, або в осіннє 21H2.

Але Microsoft додала нову панель завдань до кумулятивного квітневого оновлення Windows 10. Поки доступна його попередня версія, а широке поширення почнеться в травні.

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Автор: Олександр Топчій