Розробники хочуть розв'язати проблему "кривої" установки драйверів в ОС.

Прийдешнє оновлення Windows 10, намічене на осінь 2021 року, дозволить вирішити стару проблему операційної системи з драйверами. Оновлення драйверів дуже важливо для коректної роботи комп'ютера, але в Windows воно все ще пов'язане з проблемами.

Читайте такожGoogle почне стягувати податки з YouTube-блогерів за перегляди в США

Як повідомляє IXBT, посилаючись на профільні ресурси, у версії Windows 10 21H2, також відомої під кодовою назвою Sun Valley, сторонні драйвери будуть переміщені в ізольовану папку.

Зараз у Windows всі драйвери зберігаються в DriverStore в папці System32. Це важлива системна папка, тому зберігання драйверів сторонніх розробників і виробників в ній може викликати проблеми.

У Windows 10 21H2 же такі «нерідні» для неї драйвери перемістяться з System32 в папку «OEMDRIVERS». Дане рішення вже реалізовано в ранніх прев'ю-версіях Windows 10 21H2.

Очікується, що це дозволить уникнути "кривої" установки драйверів - підвищити стабільність системи, скоротити фатальні збої, в тому числі «синій екран смерті», а також позитивно позначитися на продуктивності в тих системах, де користувачі регулярно оновлюють драйвери.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров