Walker S2 здатний самостійно змінювати свою батарею, щоб продовжити працювати.

Китайська компанія UBTECH представила робота Walker S2, який здатний самостійно працювати 7 днів на тиждень по 24 години. Ба більше, він може змінювати свою акумуляторну батарею, пише Live Science.

Зазначається, що Walker S2 має зріст 162 сантиметри і вагу 43 кілограми. Робот-гуманоїд має механічні руки та ноги, що дає йому змогу виконувати роботу, якою зазвичай займаються люди.

Walker S2 живиться від 48-вольтової літієвої батареї в системі з двома акумуляторами. Це дає змогу роботу ходити протягом двох годин або стояти протягом чотирьох годин, перш ніж його заряд вичерпається. Повне заряджання батареї займає 90 хвилин.

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Унікальним цього робота робить те, що для зняття і підзарядки акумуляторної батареї не потрібен оператор-людина. За необхідності Walker S2 самостійно підходить до зарядної станції, щоб замінити акумуляторну батарею. Він використовує свої руки, щоб витягти акумуляторну батарею, встановлену на спині, і поміщає її в порожній слот для заряджання, після чого витягує нову акумуляторну батарею з пристрою і вставляє її в порт.

Крім того, Walker S2 здатний самостійно вирішувати, чи замінювати одну з батарей, чи зарядити її, виходячи з пріоритетності своїх завдань.

За словами представників UBTECH, їхній робот призначений для використання на фабриках або як людиноподібний робот для зустрічі та вітання клієнтів. Він має 20 ступенів свободи, а також підтримує технології Wi-Fi і Bluetooth.

У Китаї відбувся футбольний турнір за участю роботів-гуманоїдів

Раніше в Китаї відбувся перший турнір з футболу серед повністю автономних повнорозмірних гуманоїдних роботів. Вони грали самостійно, без допомоги операторів, покладаючись тільки на свій штучний інтелект.

Матчі тривали два тайми по 10 хвилин. Роботи нерідко кумедно спотикалися і падали.

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