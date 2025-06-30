Роботи-гравці діяли самостійно, без допомоги операторів, покладаючись тільки на свій ШІ.

У Китаї відбувся Robo League – перший турнір із футболу серед повністю автономних повнорозмірних гуманоїдних роботів. Андроїди діяли самостійно, без допомоги операторів, покладаючись тільки на свій ШІ.

Матчі тривали два тайми по 10 хвилин. Робо-футболісти грали три на три, нерідко кумедно спотикаючись та падаючи (декого навіть довелося нести на ношах), а перемогла команда студентів Цинхуа, пише видання Interesting Engineering.

Роботи самостійно переміщалися по полю, розпізнаючи м'яч із точністю 90% на відстані до 20 метрів. Вони також вміли визначати межі поля, положення воріт, товаришів по команді та суперників. Але з обходом перешкод у машин поки що виникають труднощі.

Відео дня

"Лише рік тому роботи на матчах ледь рухалися, постійно ламалися під час падінь та потребували людей для забезпечення безпеки. Тепер вони грають автономно і можуть розганятися до 1м за секунду", – зазначив один з організаторів турніру.

Такі матчі в Китаї планують влаштовувати регулярно, а вже в серпні цього року відбудуться ще масштабніші Всесвітні ігри роботів-гуманоїдів, де будуть й інші дисципліни.

Крім змагань з футболу роботи-гуманоїди в Китаї змагаються і в інших видах спорту. У травні відбувся перший у світі турнір із боксу серед людиноподібних машин. Подія нагадала сцени з фільму "Жива сталь", де в недалекому майбутньому боксерів на рингу замінили на величезних роботів, керованих людьми.

А ще раніше в Китаї пройшов перший у світі напівмарофон за участю роботів і людей. У забігу взяли участь 12 000 бігунів-людей і понад 20 андроїдів, але до фінішу дійшли не всі.

Вас також можуть зацікавити новини: