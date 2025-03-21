Робот зможе замість людини виконувати домашні справи.

Німецька робототехнічна компанія Neura Robotics має намір створити свого гуманоїдного робота третього покоління 4NE-1 у червні 2025 року. Розробники кажуть, що він буде найкращим на ринку, пише Interesting Engineering.

Робот має зріст 1,8 метра та важить 80 кг. Також він може переносити вантажі вагою 15 кг. Особливістю такого робота є змінні передпліччя, які можна налаштувати для виконання різних завдань.

"Робот 4NE-1 був розроблений швидко, з використанням широкого спектра послуг, моделей та обчислювальних платформ Nvidia у сфері штучного інтелекту. Neura приписує швидку розробку робота значною мірою Nvidia. Нещодавно компанія випустила відео на YouTube, яке підкреслює потенціал робота як для побутових, так і для промислових застосувань, демонструючи, як він виконує домашні завдання", - додають у матеріалі.

Відео дня

За допомогою сенсорної шкіри та можливостями навчання 4NE-1 може адаптуватися та працювати краще з часом. У Neura запевняють, що робот створений для того, аби люди зосередилися на творчості та дозвіллі, замість виконання повсякденних справ.

"Це має бути найкращий робот на ринку. Я дуже схвильований тим, що покажу щось у червні, що насправді перевершить усіх інших гуманоїдів на цій планеті", - додав генеральний директор Neura Robotics Девід Регер.

Загалом для найпотужнішої технологічної події у світі (CES 2025) багато компаній представили людиноподібних роботів. Зокрема робот "Мелодія", який створила компанія Realbotix, легко збирається та розбирається. Водночас "CASBOT 01", який представила китайська компанія Lingbao CASBOT, є повнорозмірним людиноподібним роботом.

"Neura Robotics все ще прагне зайняти домінуючу позицію в цьому конкурентному середовищі. Компанія має намір посилити свою науково-дослідну діяльність після того, як у січні отримала значне збільшення фінансування. Її мета - розробити широко розповсюджених людиноподібних роботів, здатних виконувати побутові та промислові завдання", - підкреслили в Interesting Engineering.

Попри конкуренцію з боку США та Китаю, німецька компанія має намір показати себе як серйозного гравця у сфері автоматизації, поєднуючи передове обладнання та програмне забезпечення для покращення співпраці між людиною та роботом.

Створення роботів у світі - останні новини

Як писав УНІАН, робот-гуманоїд Atlas від Boston Dynamics першим навчився танцювати брейк-данс. Такі рухи він вивчив за допомогою навчання з підкріпленням - на основі прикладів, отриманих шляхом захоплення та анімації рухів людини.

Також повідомлялось, що робота-гуманоїда навчили точно забивати цвяхи. Зокрема під час такого завдання робот використовує систему захоплення руху Noitom Perception Neuron PRO, яку застосовують для навчання руху і машинного навчання, а також для додатків дистанційного керування.

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