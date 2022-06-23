Коли буде парад планет в 2022 році і що говорять про це астрологи - дізнайтеся в матеріалі УНІАН.

Парад планет 24 червня 2022 року - це рідкісна астрономічна подія. Меркурій, Венера, Марс, Юпітер і Сатурн вишикуються на небі в рівну лінію, а супутник Землі до кінця місяця буде пересуватися від однієї планети до іншої.

УНІАН розповість, як часто буває парад планет і як він може вплинути на ваше життя.

Парад планет 2022 - як побачити і де

За даними Science Focus, востаннє таке явище спостерігалося 18 років тому, а наступне очікується у 2040 році. Побачити парад планет можна буде приблизно з 1.30 до 3.00 ранку, а деякі окремі планети здадуться на небі вже о 00:00 годині. За годину до світанку жителі України зможуть неозброєним оком побачити кілька планет цього параду.

Вчені кажуть, що лінія з двох-трьох планет - це звична подія, а ось коли їх 5-6 - унікальне явище. Всі вісім планет ніколи не можуть вишикуватися в ідеальну лінію - в останній раз вони з'являлися просто в одній частині неба більше тисячі років тому.

Парад планет 2022 - астрологія

Експерти в області езотерики кажуть, що парад планет несе в собі енергію руйнувань і перетворень - завдяки енергетиці космосу ви зможете прибрати зі свого життя все зайве.

Саме в цей період у вас вийде прийняти вірні рішення в житті, вийти з некомфортних ситуацій або позбутися від неприємних людей. Всесвіт допоможе вам знайти правильний шлях, головне - звертати увагу на знаки і бути впевненим у своїх силах.

Порада астрологів: озвучуйте все, що приходить вам в голову 24 червня, не бійтеся спілкуватися з людьми - вас почують і зрозуміють.

Вас також можуть зацікавити новини: