Apple вирішила прибрати моноблоки з продажу у зв'язку з переходом комп'ютерів на власні процесори M1.

Із сайту компанії Apple і з асортименту інтернет-магазину компанії зник 21,5-дюймові моноблоки iMac, які працюють на процесорі Intel.

Це сталося через шість місяців після представлення оновленого 24-дюймового iMac із чіпом Apple M1, повідомляють 9to5mac і The Verge.

Apple продавала 21,5-дюймовий iMac в єдиній конфігурації за ціною $1099 з двоядерним процесором Intel Core i5 7-го покоління 2,3 ГГц. Цю модель критикували за застарілий дизайн та відносно невисоку продуктивність, проте вона була популярною серед закладів освіти.

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При цьому зазначається, що пристрій можна придбати, але лише за прямим посиланням. З усім тим компанія підтвердила MacRumors, що ця модель знята з виробництва і не буде продаватися через інтернет-магазин Apple або в її роздрібних крамницях.

Наразі на сторінці з iMac вільно доступні 27-дюймова модель на базі процесорів Intel, який оснащений 10-ядерним процесором Intel Core i9 з частотою до 3,6 ГГц за стартовою ціною $1799,99. А також 24-дюймовий комп'ютер з ARM-чіпом M1, що представлений у семи різних кольорах, а ціна починається від $1299.

За словами фахівців, Apple вирішили прибрати настільні пристрої з продажу у зв'язку з переходом комп'ютерів на власні процесори M1.

Як повідомляв УНІАН, перша осіння презентація Apple відбулася 14 вересня 2021 року. На ній була представлена нова модель iPhone 13. Також виробник розповів, якими будуть Apple Watch Series 7.

А 18 жовтня компанія провела другу осінню презентацію. На ній показали нові AirPods, дві версії MacBook Pro на чіпах M1, колонки HomePod Mini.

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Автор: Олександр Топчій