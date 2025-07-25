Розлом у льоду оголив кілька квадратних кілометрів поверхні острова, на якій знаходилася велика кількість китових кісток.

Учені виявили, що льодовик у російській Арктиці відступає надзвичайно швидко, і його стрімкий відступ оголив цвинтар стародавніх китових кісток. Про це пише Live Science.

На початку цього року дослідницька експедиція висадилася на острові Вільчека на Крайній Півночі Росії для вивчення вічної мерзлоти, ідеться в заяві Арктичного й антарктичного науково-дослідного інституту (ААНИИ) в Росії.

Микита Демидов, геолог ААНИИ, заявив, що використовуючи супутникові знімки, команда порівняла поточне і минуле положення льодовика, сказав у заяві. Учені виявили, що крижаний покрив острова розколовся на дві частини менш ніж за 20 років.

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Важливо, що танення цього льодовика є частиною більш масштабного зсуву: дослідження, проведене в лютому, показало, що з 2000 року льодовики в усьому світі втратили близько 5% свого льоду.

Розлом у льоду оголив кілька квадратних кілометрів поверхні острова, на якій знаходилася велика кількість китових кісток. Деякі скелети добре збереглися. Демидов сказав, що кістки найгірше збереглися біля берега моря, де їм довелося довше відтавати, і найкраще - ближче до льодовика. Він пояснив:

"Палеонтологічна знахідка свідчить про епізод надзвичайно швидкої зміни рівня моря в районі найпівнічнішого архіпелагу Євразії, що стався за останні кілька тисяч років".

Цікаво, що експедиція проводиться з російського криголамного судна "Професор Молчанов" і триватиме до серпня.

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